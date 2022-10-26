В Англії народилось рідкісне дитинча великого однорогого носорога

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В Англії, у Честерському зоопарку, народилося рідкісне дитинча великого однорогого носорога, камери зафіксували цей момент.

Про це повідомив сам зоопарк міста Честер.

Дитинча народилось 14 жовтня, вже має «злегка зморшкувату броню», як у батьків і важить «неймовірні» 50 кг.

Працівники зоопарку сказали, що це був «справжній привілей» бачити, як мати Аша народжує після 16-місячної вагітності. За її вагітністю пильнувала ендокринологічна лабораторія зоопарку, яка відстежує гормони у зразках гною, щоб контролювати перебіг вагітності. Проводити ультразвукове дослідження індійському носорогу непросто через його товсту шкіру.

Зараз на сторінці зоопарку у Facebook триває опитування, де тварині обирають імʼя з-поміж трьох варіантів: Тулі (річка в Непалі), Джія (індійське слово, що означає «сонячне світло») та Бахула («зірка»).

Великі однорогі носороги можуть важити до 2,4 тонни та бігати зі швидкістю до 40 кілометрів на годину. Цей вид перебуває під загрозою зникнення через браконьєрство і втрату довкілля. У дикій природі залишилося всього близько трьох тисяч великих однорогих носорогів.