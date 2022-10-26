США ввели санкції за «спроби кремля впливати на Молдову». Під них потрапили молдовські політики, бізнесмени та син члена радбезу рф

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США запровадили нові санкції за «корупцію та спроби впливу кремля на внутрішні справи в Молдові». Обмеження наклали на молдовських бізнесменів, політиків, а також на сина члена радбезу росії Ігоря Чайку.

Про це пише пресслужба Мінфіну США.

«Введені сьогодні санкції викривають не лише таємну стратегію росії в Молдові, але й демонструють, як корупція підриває верховенство закону. Російські операції із впливу намагаються використати слабкості країн-мішеней, щоб дестабілізувати їх зсередини. Сполучені Штати продовжують підтримувати зусилля Молдови щодо боротьби з корупцією та протидії російському впливу», — заявив заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.

Санкції запровадили проти молдовського олігарха, найбагатшої людини в країні Влада Плахотнюка. Його Демократична партія була при владі з 2014 року, але згодом через корупцію та скандали дискредитувала себе. На останніх парламентських виборах у 2021 році вона не змогла пройти до парламенту. У червні 2019 року, коли уряд Демократичної партії подав у відставку, Плахотнюк втік із країни.

У США звинувачують Плахотнюка в корупції та управлінні судовою і правоохоронною системою країни в часи, коли Демпартія була при владі.

Інші санкції були запроваджені за спроби кремля впливати на політичну ситуацію в Молдові. Обмеження запровадили проти молдовського політика та бізнесмена Ілана Шора. Його партія «Шор» уже кілька тижнів проводить у центрі Кишинева акції протесту проти президентки Майї Санду. У США вважають, що партія, як і акції протесту фінансуються з росії. Сам Шор перебуває за кордоном, оскільки в Молдові він обвинувачений у справі про виведення мільярда доларів з банківської системи країни.

«Напередодні молдавських виборів 2021 року росія планувала підірвати позиції президента Молдови Майї Санду та повернути Молдову у сферу впливу росії. Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із російськими людьми над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь російської федерації», — вважають у США.

Санкції ввели і проти дружини Ілана Шора — російської співачки Сари Шор, більш відомої як Жасмін.

Із російського боку цю змову курував син колишнього генпрокурора росії та члена радбезу юрія чайки Ігор. Він разом із речником путіна дмитро пєсковим розробили детальні плани для повернення Молдови під вплив рф та погіршення позицій Санду. Окрім самого Ігоря Чайки, санкції запровадили проти восьми російських компаній, які йому належать, а також проти його соратників.

За даними США, Чайка виступав посередником між партією Шора та молдовськими соціалістами на чолі з колишнім проросійським президентом Ігорем Додоном. В обмін на підтримку з боку росії вони після перемоги мали ухвалити низку вигідних для рф законів, зокрема позбавити президента Молдови контролю над розвідкою.