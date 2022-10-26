На Харківщині колаборантка викрала з «Укрпошти» 2 мільйони гривень і передала їх окупантам. Жінку затримали

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Правоохоронці затримали колишню працівницю Харківської дирекції «Укрпошти», яка співпрацювала з російськими окупантами та передала їм 2 мільйони гривень.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та Офіс генпрокурора.

Під час захоплення частини регіону жінка добровільно приєдналась до лав окупаційної адміністрації, де очолила створену загарбниками поштову мережу.

Невдовзі після «призначення» колаборантка обікрала одне з міських відділень «Укрпошти» і передала агресорам майже 2 мільйони гривень, сплачених громадянами за послуги держпідприємства.

Крім того, зловмисниця виконувала ворожі завдання щодо формування підконтрольної рф поштової мережі в містах Балаклія та Ізюм.

За даними слідства, поплічницею окупантів виявилась колишня працівниця регіонального підрозділу акціонерного товариства поштового звʼязку. На початку повномасштабного вторгнення вона підтримала загарбників, за що отримала від них «посаду» в новостворених окупаційних органах.

Для запуску поштових відділень у захоплених містах колаборантка намагалась відновити звʼязок зі своїми колишніми колегами, які виїхали за межі області. Саме від них вона планувала отримати електронні ключі доступу до систем адміністрування і баз даних абонентів.

Також вона закликала інших поштових працівників добровільно переходити на бік ворога та передавати на баланс рф державне майно «Укрпошти».

Затриманій уже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років увʼязнення. Жінку взяли під варту.