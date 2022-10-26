Зонд NASA зробив нові знімки Землі та Місяця
- Автор:
- Софія Телішевська
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Космічний апарат Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Lucy зробив нові світлини Землі та Місяця. Для цього використовувалася камера Terminal Tracking Camera (T2CAM).
Про це йдеться у пресрелізі NASA.
Першу світлину, на якій зображена лише Земля, зонд зробив 15 жовтня на відстані в 620 тисяч кілометрів.
Друга фотографія, на якій видніються Земля та Місяць, зроблена 13 жовтня на відстані в 1,4 мільйона кілометрів.
Зазначається, що впродовж 12-річної подорожі космічний апарат Lucy вже пролетів поблизу рекордної кількості астероїдів і дослідив їх різноманітність, шукаючи «підказки», щоб краще зрозуміти формування Сонячної системи.