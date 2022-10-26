Foreign Policy: Росія вербує афганських командос для війни в Україні

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Dan Love / Flickr

Росія намагається вербувати колишніх афганських командос для війни в Україні.

Про це пише Foreign Policy, посилаючись на свої джерела.

Ідеться про колишніх військовослужбовців Корпусу командос — найбільш боєздатного підрозділу афганської армії, підготовленого американськими та британськими інструкторами. Бійці почали отримувати повідомлення від російських вербувальників, які обіцяють їм щедру винагороду за участь у війні проти України.

Від чийого імені діють вербувальники — невідомо, але джерела припускають, що за цим стоїть «ПВК Вагнер». Колишній капітан командос розповів, що допоміг кільком колишнім товаришам по службі звʼязатися з вербувальником, і той організував їх переліт до Тегерану, де розташований його офіс, а звідти — до росії.

Журнал пояснює, що наразі в Афганістані можуть перебувати до 30 тисяч колишніх командос, яким не вдалося евакуюватися після приходу Талібану. Співрозмовники кажуть, що не всі бійці готові воювати на боці росії, яку вони вважають ворогом, але відчайдушна ситуація змушує деяких бійців йти на це.