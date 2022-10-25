ГУР: Росія готує кампанію з дискредитації національних рухів народів рф

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Michael Parulava / Unsplash

Російські спецслужби готують широку дискредитаційну кампанію проти лідерів національних та національно-визвольних рухів народів рф.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

За даними розвідників, росія активує наявних «агентів впливу» — як у самій росії, так і за її межами, зокрема в Україні. Вони доноситимуть до «широких мас» думку, що будь-які національні рухи в рф апріорі є агресивними, терористичними або навіть нацистськими.

Мета цієї інформаційної кампанії — зірвати міжнародну підтримку права народів на захист своїх прав, мови та культури. Російська влада хоче дискредитувати народи рф, які потерпають від російського імперіалізму, у першу чергу — народи Кавказу, зокрема чеченську опозицію.

«Найкращий спосіб протидії подібним кампаніям — несприйняття маніпуляційних меседжів, незалежно від імені спікера, який їх розповсюджує. А також виявлення прихованих «агентів впливу» під виглядом «лідерів думок», — зазначили у ГУР.