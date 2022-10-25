У Полтавській області створили новий зенітний ракетний полк

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У Полтавській області сформували новий зенітний ракетний полк.

Про це повідомляє Командування «Схід».

«Рішення сформувати нову бойову одиницю ухвалили, виходячи з ефективності вирішення бойових задач з прикриття угруповань військ, обʼєктів критичної інфраструктури, адміністративно-промислових центрів та інших важливих державних обʼєктів східного регіону України», — пояснило командування.

Зазначається, що підрозділи, які увійшли до складу полку, вже мають багату історію перемог у протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстрували високу професійну майстерність, відповідальність та витримку.