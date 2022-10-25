Уряд попросив українців, які виїхали за кордон, залишатися там на зиму

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

Українців, які виїхали за кордон, закликали залишатися на зиму там через нестабільний стан української енергетичної інфраструктури.

Про це заявила віцепремʼєр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

«Буду просити не повертатися, нам треба пережити зиму. На жаль, електромережі не витримують... Якщо у вас є можливість перезимувати за кордоном, то варто це зробити», — підкреслила Верещук.

Верещук додала, що повернення в Україну зараз означатиме знову наразити на небезпеку себе, своїх дітей та вразливих родичів. «Наші діти повинні жити і навчатися тут, але поки що утримаймось, тому що розуміємо, що ситуація погіршуватиметься, і зиму треба вижити. Переживемо зиму, а далі будемо думати про все решту», — резюмувала вона.