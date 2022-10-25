У роботі WhatsApp стався збій. Розробники заявили про проблеми з надсиланням повідомлень
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Alexander Shatov / Unsplash
У роботі месенджера WhatsApp стався серйозний збій.
За даними сервісу Downdetector, проблеми з надсиланням повідомлень і з підключенням до сервісу спостерігаються в Європі, США, Індії та Україні. Понад 3 тисячі користувачів поскаржилися на неможливість відправити повідомлення.
Представники WhatsApp в коментарі TechCrunch підтвердили наявність проблем із надсиланням повідомлень. Розробники наразі працюють над усуненням проблем.