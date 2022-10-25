До Києва прибув президент Німеччини Штайнмаєр. Він зустрінеться з Володимиром Зеленським

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У столицю України з візитом прибув президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Як повідомляє Reuters, це перша поїздка Штайнмаєра до країни після вторгнення росії. Під час візиту Штайнмаєр планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Штайнмаєр спочатку планував зустрітися із Зеленським у Києві минулого четверга (20 жовтня). Однак він відклав поїздку з міркувань безпеки. Після цього відбулася телефонна розмова між ним і Зеленським, під час якої вони обговорили підготовку візиту й оборонну допомогу Україні.