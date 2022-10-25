Український Червоний Хрест вимагає суворих заходів стосовно російського. Той збирає гроші для сімей мобілізованих

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Червоний Хрест України закликав партнерів із Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця запровадити жорсткі заходи щодо російського ЧХ через чергове порушення принципу нейтральності.

Пре це йдеться у відповідній заяві.

Російський Червоний Хрест бере участь у політичній акції #МЫВМЕСТЕ, в рамках якої збирається і передається допомога військовослужбовцям армії рф. ЧХ задіяний у підтримці сімей мобілізованих росіян.

Як пише Укрінформ, речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко в коментарі пояснив, що російський Червоний Хрест і російська делегація Міжнародного комітету ЧХ — це різні організації, які обʼєднують тільки спільні принципи. За його словами, національні товариства ЧХ незалежні та не підпорядковуються МКЧХ.