Годинник американського астронавта продали на аукціоні за майже $2 мільйони

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Золотий наручний годинник, створений на честь першої висадки людей на Місяць, продали за $1,9 мільйона. Він належав першій людині, яка носила подібну модель хронографа в космосі.

Про це повідомляє Space.com.

Золотий годинник Omega Speedmaster Professional, який носив Уоллі Ширра, продали за $1 525 563. З урахуванням комісії, він коштував $1 906 953,75. Продаж відбувся у рамках онлайн-аукціону. Хто саме придбав годинник, не повідомляється.

Лот також містив пакет документів із музею Omega та лист, що засвідчує автентичність годинника, його написала дружина Ширри, Джо. Цей документ частково засвідчує, що годинник був частиною колекції її покійного чоловіка. Уоллі Ширра помер у віці 84 років у 2007 році.