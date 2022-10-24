Міжнародна група з протидії відмиванню грошей ввела додаткові обмеження проти росії

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міжнародна група з протидії відмиванню грошей (FATF) додатково обмежила повноваження російської федерації, а також заборонила участь росії у регіональних групах як члена FATF.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав це рішення «черговим кроком до визнання рф державою-спонсором тероризму».

У Мінфіні подякували FATF за такий крок і зазначили, що росія лише імітує виконання міжнародних стандартів організації. І нагадали, що дії рф прямо порушують заборони фінансування тероризму та режим нерозповсюдження зброї масового ураження.

«Незважаючи на міжнародні санкції, росія продовжує співпрацювати з країнами, включеними до чорного списку FATF, зокрема з Іраном та Північною Кореєю, а також із терористичними організаціями», — йдеться у заяві Мінфіну.

У Міністерстві фінансів України закликали інші країни підтримати остаточне виключення росії з FATF і включення її до чорного списку.