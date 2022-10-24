Генштаб: ЗСУ витіснили росіян із трьох сіл на Луганщині та з одного — на Донеччині

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Збройні сили України витіснили російських окупантів з населених пунктів Кармазинівка, Мʼясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також Сили оборони України відбили атаки ворога у районах Спірного, Соледару, Бахмуту, Андріївки, Марʼїнки та Первомайського.

Протягом доби українська авіація завдала 17 ударів та вразила 13 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян та чотири позиції зенітних ракетних комплексів. Сили протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Ракетні війська і артилерія ЗСУ за добу влучили по чотирьох пунктах управління окупантів, шести складах боєприпасів, зенітному ракетному комплексу, вогневих позиціях артилерії та трьох інших обʼєктах.