Зеленський призначив екскомандувача Сухопутних військ новим очільником військової адміністрації Києва

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Президент Володимир Зеленський призначив нового очільника Київської міської військової адміністрації. Ним став колишній командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко.

Про це йдеться в указі президента № 733/2022.

Також Зеленський звільнив з цієї посади колишнього очільника, теж військового Миколу Жирнова.

«Глава держави висловив переконання, що бойовий досвід Сергія Попка сприятиме зміцненню оборони й безпеки столиці», — йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента.

Генерал-полковник Сергій Попко в 1982 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище. Після закінчення у 2002 році Національної академії оборони України, де пройшов підготовку оперативно-стратегічного рівня, служив на керівних посадах. Також він проходив службу в Іраку. У 2016—2019 роках був командувачем Сухопутних військ ЗСУ.