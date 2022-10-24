ЄС остаточно затвердив директиву про єдиний зарядний пристрій. Усі гаджети матимуть однакову зарядку

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У Європейському Союзі остаточно затвердили директиву про єдиний зарядний пристрій. Це означає, що всі гаджети матимуть однакову зарядку та розʼєми.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

Документ передбачає, що з 2024 року більшість електронних пристроїв, зокрема телефони, планшети та навушники, повинні будуть мати однаковий порт для зарядки — USB-C. Таким чином, користувачам не потрібно буде постійно купувати нові зарядки після придбання нових гаджетів.

Наявність єдиного зарядного пристрою підвищить зручність для споживачів за рахунок узгодження зарядних інтерфейсів та технології швидкого заряджання, а також значно скоротить відходи.

«У кожного з нас вдома є щонайменше три зарядні пристрої для мобільних телефонів. Пошук зарядного пристрою вдома або на роботі може бути досить втомливим. Крім того, ці зарядні пристрої становлять 11 000 тонн електронних відходів щороку. Наявність зарядного пристрою, що підходить для декількох пристроїв, заощадить гроші та час, а також допоможе скоротити кількість електронних відходів», — зазначив міністр промисловості та торгівлі Чехії Йозеф Сікела. Саме Чехія наразі голову в Євросоюзі.

Нові правила стосуватимуться телефонів, планшетів, електронних книг, навушників, цифрових камер, ігрових консолей, безпровідних клавіатур та мишок. Щодо ноутбуків, то для них правила запрацюють через 40 місяців після того, як директива набере чинності. Крім цього, люди під час покупки гаджета зможуть обирати, чи купувати разом із ним зарядний пристрій, чи ні.