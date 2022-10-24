Міністр оборони Румунії подав у відставку після заяв про те, що Україні «доведеться поступитися територіями» для миру з росією

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Міністр оборони Румунії Василе Дінку подав у відставку через «неможливість» надалі співпрацювати з президентом країни Клаусом Йоганнісом. Перед цим Дінку заявив, що Україні доведеться «поступитися територіями» в обмін на мир із росією, за що його розкритикували.

Про це він написав у своєму Facebook.

«Я виправдовую свій жест з точки зору неможливості співпраці з президентом Румунії, верховним головнокомандувачем армії. Я вважаю за необхідне піти з цієї посади, щоб жодним чином не завдавати шкоди процесам ухвалення рішень і програмам, які вимагають плавності усього ланцюга командування, і не блокувати низку проєктів, абсолютно необхідних для оптимального функціонування Міністерства», — зазначив Дінку.

На початку жовтня Дінку заявив, що росія має ресурси для продовження війни, тому США, Європа та НАТО повинні долучитися до мирних перемовин та гарантій безпеки для України, щоб швидше закінчити війну. За його словами, наразі українські політики не можуть дозволити собі припустити втрату територій, але навіть заморожений конфлікт був би кращий за гарячу фазу війни.

За такі заяви міністра розкритикували, зокрема і президент Клаус Йоганніс. Він наголосив, що лише Україна сама визначатиме, на яких умовах домовлятися про мир із росією.