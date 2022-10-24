КМІС: 86% українців, попри масові обстріли, вважають за потрібне продовжувати опір російській агресії

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Абсолютна більшість українців впевнена в необхідності продовжувати збройну боротьбу навіть попри удари по цивільній інфраструктурі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

За даними опитування, 86% респондентів вважають, що потрібно продовжувати збройну боротьбу, навіть якщо обстріли продовжаться. Зокрема, серед них 71% повністю згодні з такою думкою, а 15% скоріше погоджуються.

Натомість лише 10% респондентів відповіли, що потрібно перейти до переговорів для якнайшвидшого припинення обстрілів, навіть якщо доведеться піти на поступки росії.

Соціологи зазначають, що із заходу на схід і зростає частка тих, хто готовий до поступок, але у всіх регіонах більшість дотримуються думки, що треба продовжувати збройний опір.

«Якщо метою терористичних обстрілів українських міст для росії було посіяти паніку, зневіру і примусити українців капітулювати, то ми знову бачимо, як росія «блискуче» реалізовує свої цілі. Так, терор продовжується, люди гинуть чи зазнають поранень, українські сім’ї змушені в темряві проводити вечори. Проте всенародний біль від втрат і руйнувань не залякує людей, а каналізується «у гнів і злість на ворогів». Український народ зберігає потужну єдність і стійкість та готовий продовжувати боротьбу до перемоги», – прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.