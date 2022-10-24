У Криму почастішали масові зникнення українських журналістів та пересічних громадян

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До окупованого Криму вперше за останні кілька років повернулася масова практика насильницьких зникнень громадян.

Про це повідомила під час дискусійної програми парламентського саміту «Кримської платформи» в Хорватії голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик, передає «Радіо Свобода».

За її словами, окупанти утримують в Криму низку громадян без доступу до адвоката та рідних.

«Частину утриманих вони переміщують із окупованої Херсонської області. Зокрема, як правозахисники, ми маємо інформацію про те, що такої практики насильницьких зникнень зазнала низка громадян: Ярослав Жук, Ірина Горобцова, Сергій Цигипа, Іван Козлов, Микола Петровський, Марія Гарсія-Калатают, Руслан Абдурахманов, Абаз Куртамет. Однак достеменно ніхто не може сказати зараз, скільки саме людей є жертвами насильницьких зникнень і перебувають у місцях позбавлення волі в окупованому Криму», — заявила Печончик.

Вона додала, що на півострові посилилося переслідування незалежних адвокатів, а також журналістів. Наразі відомо про щонайменше 14 цивільних журналістів, які є політичними в’язнями.

Загалом у Криму є понад 150 увʼязнених з політичних мотивів українців, 30 із них були ув’язнені вже після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.