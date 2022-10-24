У Словенії відбудеться другий тур виборів — чинний президент не зможе переобратися втретє
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Borut Pahor
На президентських виборах у Словенії найбільше голосів з-поміж семи кандидатів набрали кандидат від опозиції Анже Лоґар і незалежний кандидат Наташа Пірц Мусар. У країні пройде другий тур виборів.
За колишнього міністра закордонних справ Лоґара проголосували 34% виборців, а за Пірц Мусар – 27%.
Кандидат від владної ліберальної коаліції Мілан Брґлез набрав 15%.
Другий тур виборів запланований на 13 листопада.
Чинний глава держави Борут Пахор складе свій мандат після двох термінів на посаді.