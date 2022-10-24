У Словенії відбудеться другий тур виборів — чинний президент не зможе переобратися втретє

Новини

Facebook / Borut Pahor

На президентських виборах у Словенії найбільше голосів з-поміж семи кандидатів набрали кандидат від опозиції Анже Лоґар і незалежний кандидат Наташа Пірц Мусар. У країні пройде другий тур виборів.

За колишнього міністра закордонних справ Лоґара проголосували 34% виборців, а за Пірц Мусар – 27%.

Кандидат від владної ліберальної коаліції Мілан Брґлез набрав 15%.

Другий тур виборів запланований на 13 листопада.

Чинний глава держави Борут Пахор складе свій мандат після двох термінів на посаді.