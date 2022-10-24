Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили 11 атак окупантів на Харківщині та Донеччині

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Збройні сили України за минулу добу відбили 11 атак окупантів у Харківській та Донецькій областях, а також вдарили з авіації по 11 місцях зосередження російського озброєння та техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Так, Сили оборони відбили атаки російських сил у районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське й Авдіївка Донецької області.

Українська авіація також завдала 11 ударів по місцях скупчення російського озброєння та техніки, а підрозділи ППО збили 12 іранських безпілотників Shahed-136.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили:

чотири пункти управління;

пʼять районів зосередження солдатів, озброєння та військової техніки;

чотири склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позиції артилерії та інші російські обʼєкти.

Крім того, підтверджено знищення трьох реактивних систем «Град».