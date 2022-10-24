Як українських військових протезують у Трускавці і що втрата Херсону означатиме для росіян. Провідні видання світу про війну в Україні 23 жовтня

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The New York Times опублікували фоторепортаж із ортопедичного відділення лікарні у Трускавці. Там проходять лікування, протезування та реабілітацію українські військові, які через бойові дії втратили кінцівки. Раніше міська лікарня на протезуванні не спеціалізувалася, але після початку повномасштабного російського вторгнення стала одним із центрів, який працює з пораненими. Однією з причин переформатування лікарні є особливості її будівлі ― широкі коридори й дверні прорізи, а також великі ванні кімнати, зручні для пацієнтів на візках. Репортери поспілкувалися з пацієнтами та персоналом Трускавецької лікарні про побут, стосунки між людьми та очікування протезів. Один із героїв матеріалу, Міша, втратив обидві ноги і тепер замість свого попереднього позивного «Дикун» отримав новий ― «Акробат». Також він жартує, що схуд на 10 кілограмів. Ігор втратив ліву гомілку й частину правої стопи у боях північніше Миколаєва. Під час лікування у Трускавці він познайомився з місцевою дівчиною і тепер планує одружитися. Захисникам доводиться довго чекати на протези, адже кількість тих, хто їх потребує, дуже велика. Коли до лікарні привозять новий протез для одного з пацієнтів ― це подія для всіх у госпіталі, йдеться в репортажі. Коли хтось починає робити перші кроки з новим протезом, інші пацієнти підтримують та підбадьорюють його. «Вони були побратимами на полі бою й залишилися побратимами в лікарні», пише видання.

Австралійський генерал-майор у відставці Мік Раян наводить свою оцінку військового керівництва та організації Збройних сил України в есеї на The Economist. Раян пише, що українську стратегію у цій війні можна описати словом «корозія». Ця стратегія включає непрямі атаки, інформаційні операції, руйнування логістичних шляхів та жорсткі ближні бої. Усе це, наче іржа, розʼїдає здатність російських солдатів до спротиву. Із недавніх успішних наступальних операцій ЗСУ Раян виокремлює кілька уроків. По-перше, кампанії на сході та півдні скоординовані й посилюють одна одну завдяки продуманому оперативному плану. По-друге, командири, які планували ці операції, очевидно, є досвідченими стратегами та розуміють, як збалансувати ризики й можливості. І, зрештою, успіх ЗСУ демонструє здатність впроваджувати інновації та децентралізувати прийняття рішень, пише експерт. Раян вважає, що до настання зими українці продовжать наступ, а майстерність ЗСУ у веденні сучасної війни вивчатимуть інші країни включно з Китаєм.

Про значення відступу з Херсону для росії пише Assosiated Press у розгорнутому експлейнері. Херсон є єдиним обласним центром, який захопили росіяни, його втрата стала ударом для України через географічне та промислове значення міста, пише видання. Крім цього, Херсон знаходиться в місці, з якого Україна може знову перекрити прісну воду з Дніпра до Криму. Оголошена москвою термінова евакуація з Херсону на території рф сигналізує про те, що росіяни усвідомлюють високі шанси ЗСУ повернути контроль над обласним центром. Відступ із Херсону покладе край планам росії захопити Миколаїв і Одесу, таким чином відрізавши Україні доступ до узбережжя Чорного моря. Втрата міста спричинить чергову хвилю критики всередині росії та стане сигналом про ослаблення кремля для його союзників, підсумовують автори матеріалу.

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