У Німеччині екоактивісти облили пюре картину Клода Моне «Стоги сіна»
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- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
У Німеччині екоактивісти руху «Останнє покоління» облили картопляним пюре картину Клода Моне «Стоги сіна».
Про це повідомляє Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Двоє кліматичних активістів атакували картину Моне 23 жовтня у музеї Барберіні у Потсдамі. Ось як це було:
За словами речника поліції, після цього активісти приклеїли себе до стіни музею. Потім їх відклеїли та заарештували. Кімнату з картиною закрили, а експерти дослідили полотно на наявність пошкоджень. Згодом у музеї повідомили, що витвір мистецтва не постраждав — він був захищений склом.
- Клод Моне намалював картину «Стоги сіна» у 1890 році. Вона стала частиною серії з 31 роботи. Раніше її продали на аукціоні за $110 мільйонів.
- 14 жовтня активістки Just Stop Oil у Національній галереї в Лондоні залили томатним супом роботу Ван Гога «Соняшники».