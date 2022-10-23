У Німеччині екоактивісти облили пюре картину Клода Моне «Стоги сіна»

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Скріншот з відео

У Німеччині екоактивісти руху «Останнє покоління» облили картопляним пюре картину Клода Моне «Стоги сіна».

Про це повідомляє Rundfunk Berlin-Brandenburg.

Двоє кліматичних активістів атакували картину Моне 23 жовтня у музеї Барберіні у Потсдамі. Ось як це було:

За словами речника поліції, після цього активісти приклеїли себе до стіни музею. Потім їх відклеїли та заарештували. Кімнату з картиною закрили, а експерти дослідили полотно на наявність пошкоджень. Згодом у музеї повідомили, що витвір мистецтва не постраждав — він був захищений склом.