Сінгапур бореться з навалою видр. Мешканців міста закликають не наближатися до тварин та не годувати їх

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Влада Сінгапуру бореться зі зростанням популяції видр. Тварини спустошують рибні ставки, також є випадки нападів на людей.

Про це пише The Guardian.

Кількість видр почала збільшуватися у 80-х роках XX століття, коли Сінгапур почав очищати свої водні шляхи. Крім того, видрам більше не загрожує значна небезпека з боку інших хижаків, тому з 2019 року популяція гладкошерстих видр у Сінгапурі зросла більш ніж удвічі.

У 2021 році мешканець Сінгапуру, розповів, що «думав, що помре», коли зграя видр погналася за ним у Ботанічному саду, притиснула до землі та вкусила 26 разів за лічені секунди. А у 2022 році ці тварини вкусили за ногу 77-річного чоловіка під час його ранкової зарядки біля річки Калланг.

Тепер Рада національних парків (NParks) працює над переселенням 170 видр на острови подалі від житлових районів. Старший державний міністр Сінгапуру з питань національного розвитку, комунікацій та інформації Тан Кіат Хоу повідомив, що операція проходить успішно, та закликав мешканців міста не наближатися до тварин і не годувати їх.