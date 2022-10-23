Сінгапур бореться з навалою видр. Мешканців міста закликають не наближатися до тварин та не годувати їх
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- Анна Холоднова
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Влада Сінгапуру бореться зі зростанням популяції видр. Тварини спустошують рибні ставки, також є випадки нападів на людей.
Про це пише The Guardian.
Кількість видр почала збільшуватися у 80-х роках XX століття, коли Сінгапур почав очищати свої водні шляхи. Крім того, видрам більше не загрожує значна небезпека з боку інших хижаків, тому з 2019 року популяція гладкошерстих видр у Сінгапурі зросла більш ніж удвічі.
У 2021 році мешканець Сінгапуру, розповів, що «думав, що помре», коли зграя видр погналася за ним у Ботанічному саду, притиснула до землі та вкусила 26 разів за лічені секунди. А у 2022 році ці тварини вкусили за ногу 77-річного чоловіка під час його ранкової зарядки біля річки Калланг.
Тепер Рада національних парків (NParks) працює над переселенням 170 видр на острови подалі від житлових районів. Старший державний міністр Сінгапуру з питань національного розвитку, комунікацій та інформації Тан Кіат Хоу повідомив, що операція проходить успішно, та закликав мешканців міста не наближатися до тварин і не годувати їх.
- У липні 2022 року у японському місті Ямагучі дикі макаки поранили 42 людини, у тому числі дітей і літніх людей. Поліція навіть використовувала зброю, заряджену транквілізаторами, щоб зупинити хвилю нападів.