Рідкісний автограф Чарльза Дарвіна продадуть на аукціоні. Його вартість може сягнути £700 тисяч

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Cambridge University Press

Рідкісний рукопис Чарльза Дарвіна продадуть на аукціоні у листопаді 2022 року. Очікують, що цей уривок із книги «Про походження видів» коштуватиме від £530 000 до £700 000.

Про це пише The Guardian.

За 163 роки, які минули з моменту публікації роботи, деякі нотатки Дарвіна та окремі листи рукопису збереглися. Проте науковець часто викидав сторінки з робочих чернеток, тож його автографи зустрічаються надзвичайно рідко.

Восени 1865 року редактор Autographic Mirror Герман Кіндт попросив Дарвіна дати зразок почерку, щоб передрукувати його у своєму журналі, який писав про видатних діячів того часу. У відповідь вчений надав йому аркуш рукопису.

На цьогорічний аукціон також виставлять перше видання «Про походження видів» і рідкісний примірник статті Дарвіна та Альфреда Рассела Воллеса «Про схильність видів до утворення різновидів».