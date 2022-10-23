Британська розвідка: росія готує «лінію Вагнера» в Луганській області, аби стримати швидкий контрнаступ ЗСУ

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Російські військові з «Приватної військової компанії Вагнера» будують на окупованій частині Луганської області свою лінію оборони, щоб стримати будь-які швидкі контрнаступи Збройних сил України.

Про це 23 жовтня повідомила британська військова розвідка.

На знімках видно ділянку нещодавно збудованих протитанкових укріплень та траншейних систем на південний схід від Кремінної в Луганській області. Якщо плани настільки великі, як стверджує пригожин, то роботи, швидше за все, будуть спрямовані на інтеграцію річки Сіверський Донець до оборонної зони.

Загалом цей «проєкт» передбачає, що росія докладає значних зусиль для підготовки глибокоешелонованої оборони за нинішньою лінією фронту, що, ймовірно, стримає швидкий контрнаступ України.

19 жовтня власник «Приватної військової компанії Вагнера» євген пригожин заявив, що його команда інженерів будує велику «лінію Вагнера» — лінію ​​оборони в окупованій Луганської області, і опублікував карту, що показує плановані масштаби проєкту.