Компанія OneWeb запустила ще 36 супутників на орбіту. Вона планує покрити планету інтернетом

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Лондонська супутникова компанія OneWeb запустила ще 36 супутників у межах проєкту з покриття планети інтернетом. Супутники піднімалися на ракеті GSLV з острова Шріхарікота в Індії.

Про це компанія повідомила 23 жовтня.

Ракета-носій GSLV (це найбільша і найпотужніша ракета Індії) піднялася над космодромом імені Сатіша Дхавана в штаті Андхра-Прадеш о 00:07 ранку в неділю, 23 жовтня. На розвантаження всіх супутників на висоті 600 км пішло півтори години.

Зараз на орбіті над Землею перебуває 462 супутники One Web. Це понад 70% загального обсягу, який необхідний OneWeb, щоб досягти глобального покриття інтернетом. Компанія розраховує завершити розгортання супутників у середині наступного року. OneWeb уже пропонує високошвидкісне широкосмугове зʼєднання користувачам бета-версії.

Ще в березні ситуація для OneWeb виглядала дуже невизначеною, однак плани компанії порушила війна в Україні. Конфлікт і санкції Заходу проти росії призвели до того, що фірма втратила доступ до російських ракет «Союз». Маючи на орбіті лише дві третини своїх супутників, OneWeb довелося швидко рухатись, щоб забезпечити польоти на інших носіях. Тоді компанія уклала угоди з американськими постачальниками ракет SpaceX та Relativity Space, а також з індійською New Space India Limited і продовжила запускати супутники.