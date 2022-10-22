АРМА передало українському підприємству 9 арештованих російських суден вартістю понад 532 мільйони гривень

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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за сприяння Офісу генпрокурора передало в управління українській компанії 9 арештованих суден, які належали російським підприємствам.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, загальна вартість цих кораблів перевищує 532 мільйони гривень.

Вони прибули в Україну наприкінці 2021 року і на початку 2022-го. Власники цих кораблів сплачували податки та наповнювали бюджет росії, чим фактично надавали фінансову допомогу військам росії.

На судна наклали арешт за фактом фінансування посягань на територіальну цілісність України.

Тепер ці судна будуть поповнювати бюджет України.