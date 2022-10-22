Російська армія вже втратила в Україні понад 67 тисяч військових

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За минулу добу українські військові ліквідували 320 окупантів. Таким чином, російська армія вже втратила на війні понад 67 тисяч своїх солдатів.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Також за добу українська армія знищила 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню.

Крім цього, Сили оборони України збили один літак та 16 російських безпілотників.