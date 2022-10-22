Росіяни завдали масового ракетного удару по Україні — вибухи пролунали в Хмельницькому, Рівному та Луцьку

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Російські війська завдали масового ракетного удару по Україні. Ракети влучали переважно в обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляють голови ОВА та мери міст.

У Волинській області росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури Луцька. Частина міста опинилася без світла, енергетики працюють над відновленням.

У Рівненській області також ракети прилетіли по обʼєкту критичної інфраструктури Рівного. Мер міста Олександр Третяк зазначив, що, попередньо, ніхто не постраждав. На місці всі служби і зараз працюють над відновленням електроенергії.

Росіяни вдарили ракетами і по енергообʼєкту в Хмельницькому. Місто лишилося без світла, а жителів закликали запастися водою.

У Кіровоградській області росіяни влучили в енергооб'єкти у двох районах регіону. Там уже почалися відключення електроенергії.

В Одеській області росіяни двічі вдарили по енергооб'єкту. Деякі населені пункти Одеського району лишилися без світла.

Водночас у Київській, Львівській та Чернівецькій областях спрацювали сили ППО. На Київщині збита ракета впала в лісі, а в Чернівецькій області — в озеро. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що кілька ракет, які летіли на столицю, збила протиповітряна оборона.