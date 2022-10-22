Латвійська православна церква вирішила відділитися від російської і просить про автокефалію

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Собор Латвійської православної церкви вирішив звернутися до патріарха російської православної церкви кирила з проханням надати їм автокефалію. Також вони просять внести відповідні зміни до статуту церкви.

Про це йдеться на сайті церкви.

Під час собору абсолютна більшість присутніх підтримала зміни до закону, ініційовані президентом Егілсом Левітсом і схвалені Сеймом у вересні. Згідно з ними, до статуту ЛПЦ до 31 жовтня поточного року мають бути внесені зміни, що відповідають закону — тобто про автокефальний статус церкви.

«У звʼязку з ухваленням докорінних змін до закону про Латвійську православну церкву щодо автокефального статусу ЛПЦ і у звʼязку зі зверненням Кабінету міністрів Латвійської Республіки до святішого патріарха кирила делегати собору Латвійської православної церкви підписали звернення до святішого патріарха кирила щодо канонічного вирішення статусу ЛПЦ», — йдеться в повідомленні.

Президент Латвії Егілс Левітс раніше пояснював, що закон відновить історичний статус Латвійської православної церкви та виключить будь-яку владу московського патріарха над церквою у Латвії.