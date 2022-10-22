Українські війська на півдні за добу знищили 17 окупантів та вдарили по позиціях російських систем ППО

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Українська армія протягом минулої доби знищила на півдні 17 окупантів, реактивну система залпового вогню «Град», танк та міномет. Також військові завдали ударів по скупченнях російської техніки та позиціях систем ППО.

Про це йдеться у зведенні оперативного командування «Південь».

«Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 220 вогневих завдань. Забезпечено втрати ворога в кількості: 17 рашистів, реактивна система залпового вогню «Град», танк, міномет, 3 одиниці авто-бронетехніки та 3 склади боєприпасів у Бериславському районі. Пошкоджено ще 6 броньованих автівок і два міномети. Остаточні втрати ворога дорозвідуються», — зазначили там.

Крім цього, авіація завдала 10 ударів по скупченню техніки противника й опорних пунктах у Бериславському і Баштанському районах, а також по позиціях систем ворожої протиповітряної оборони — ще й у Каховському.

Російські війська продовжують обстрілювати українські позиції вздовж лінії фронту з усього наявного озброєння. Також окупанти вдарили по нещодавно звільнених селах Херсонщини.