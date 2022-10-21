Супутник зняв укріплення поблизу міста Гірське, які побудували найманці «ПВК Вагнера»

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Супутник компанії Maxar Technologies зробив знімки укріплень, які найманці російської «ПВК Вагнер» побудували в районі окупованого міста Гірське, що на Луганщині.

Фотографії опублікував CNN.

Супутник зафіксував дві дволінійні протитанкові полоси, які, на думку окупантів, мають зупинити просування техніки, зокрема танків. На знімках можна бачити ряди цементних пірамід, побудованих за зразком радянських оборонних ліній.

Пропагандистські ЗМІ раніше у своїх відео показували ці укріплення, називаючи їх «лінією Вагнера». Вони стверджували, що така оборона будується від російсько-українського кордону до Кремінної та на південь до Світлодарська, а це понад 200 кілометрів.

Аналіз супутникових знімків показує, що довжина укріпленої лінії біля Гірського становить лише 1,6 кілометра.