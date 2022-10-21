Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила переможців

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Національна премія кінокритиків «Кіноколо» оголосила лауреатів 2022 року.

Найкращим повнометражним ігровим фільмом стала стрічка «Памфір». У центрі сюжету — чоловік, який повертається із заробітків додому на захід України напередодні свята Маланки та відновлює звʼязок зі своїм минулим.

Найкращим актором за версією українських кінокритиків став виконавець головної ролі Олександр Яцентюк. Автор фільму Дмитро Сухолиткий-Собчук отримав відзнаку найкращого режисера та автора сценарію. Також режисера нагородили премією «Відкриття року» — за найкращий повнометражний дебют.

Найкращою акторкою визнали Оксану Черкашину за роль у фільмі «Клондайк».

Найкращим короткометражним ігровим фільмом стала картина режисерки та сценаристки Наталки Ворожбит «Ти в порядку?». Вона розповідає про травмовану війною українку в Європі.

Фільм Олексія Радинського про легендарного київського архітектора Флоріана Юрʼєва «Нескінченність за Флоріаном» отримав нагороду «Найкращий документальний фільм».

Премію за найкращий анімаційний фільм здобула стрічка «Ми, Європа» Марини Степанської та Анни Дудко.

Кінознавці державного кіноархіву «Довженко-Центр» Станіслав Битюцький, Альона Пензій, Олександр Телюк стали лауреатами нагороди «За досягнення». У 2022 році вони провели цикл публічних кінопоказів рідкісних українських стрічок «Дивне, химерне, фантастичне».

Литовський режисер Мантас Кведаравічюс, якого наприкінці березня взяли в полон і вбили російські військові під час зйомок стрічки «Маріуполіс 2», отримав спеціальну відзнаку «Кінокола». Також цією відзнакою нагородили захисника Маріуполя Дмитра «Ореста» Козацького.