Окупанти за добу втратили в Україні близько 100 військових
- Автор:
- Олег Панфілович
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Anadolu Agency / Getty Images
Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 21 жовтня:
- близько 66 750 (+100 за добу) військових ліквідовано;
- 2 573 танків (+6);
- 5 258 бойових броньованих машин (+3);
- 1 648 артилерійських систем (+2);
- 372 реактивні системи залпового вогню;
- 189 засобів протиповітряної оборони;
- 269 літаків;
- 243 гелікоптери;
- 1 325 безпілотників (+14);
- 329 крилатих ракет;
- 16 кораблів /катерів;
- 4 006 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+1);
- 147 одиниць спеціальної техніки.