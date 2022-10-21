ЗСУ на Херсонщині підірвали два склади з російськими боєприпасами
- Автор:
- Софія Телішевська
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На південному напрямку протягом минулої доби українські захисники знищили 28 загарбників, дві самохідні артсистеми «Мста-С», ворожий контрольно-спостережний пункт і два склади з боєприпасами.
Таку інформацію оприлюднило Оперативне командування «Південь».
У Бериславському районі ворог тричі атакував українські позиції армійською і штурмовою авіацією, але отримав у відповідь вогневе ураження і ретирувався.
Загалом протягом бойового дня Сили оборони сім разів застосували авіацію: били по ворожих позиціях ППО, скупченню техніки, складах боєприпасів.
Зафіксовані втрати ворога становлять: 28 військових, дві самохідні артсистеми типу «Мста-С», міномет, бойова машина піхоти і танк, а також пошкоджено дві бойові машини піхоти, інша автомобільна техніка. В районі Борозенського знищено ворожий контрольно-спостережний пункт. Підірвано два склади з боєприпасами. Решта результатів дорозвідується.