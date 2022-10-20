ОП: Україні не вистачає підтримки США в питанні створення Спецтрибуналу, а деякі союзники затягують процес

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Олег Петрасюк / «Бабель»

Україні не вистачає підтримки США в питанні створення Спецтрибуналу над керівництвом росії. Поки США готови до переговорів з цього питання, але українська сторона хоче бачити Штати «одним із лідерів цього процесу».

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення Спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов.

«Кожна країна має право самостійно визначати свою роль у тому чи іншому процесі. Так і Сполучені Штати — вони мають визначатися, чи готові йти з нами в бік відновлення справедливості та покарання винних за злочини агресії. Ми хочемо створити максимально легітимний та авторитетний міжнародно визначений механізм. Легітимність цього трибуналу буде визначатися тією кількістю країн, які підпишуть і ратифікують цей договір у себе — так вони визнають юрисдикцію рішень цього трибуналу на своїх територіях. Ми також розраховуємо, що ключові демократії світу захочуть делегувати своїх високопрофесійних суддів для роботи у трибуналі», — сказав Смирнов.

Він підтвердив те, що деякі союзники України серед європейських країн побоюються створювати Спецтрибунал і притягувати путіна до відповідальності, оскільки думають, що із чинним лідером рф ще доведеться домовлятися.

«Я бачу, що окремі європейські країни певними діями затягують нас у більш глибокі практичні дискусії про механізм відповідальності за злочин агресії. Я сприймаю це як прагнення відтермінування — раптом щось зміниться у війні, і з путіним справді доведеться домовлятися, тому треба залишити вікно для дипломатичних маневрів [...]. Можливо, окремі політики деяких країн сподіваються відновити діалог з путіним — я думаю, це марно», — заявив Смирнов, додавши, що більшість інституцій і союзників підтримують суд над російським керівництвом.

Смирнов також розповів, що українській стороні пропонували інший механізм трибуналу, наприклад за прикладом Косова, але такі пропозиції Смирнов назвав проявом слабкості.