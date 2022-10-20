В Офісі президента впевнені, що Міжнародний трибунал проти росії відбуватиметься без участі путіна

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Getty Images / «Бабель»

В Офісі президента України впевнені, що Міжнародний трибунал проти росії відбуватиметься без участі російського президента путіна. Там не бачать можливості, за якої він опиниться в суді.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів заступник голови ОП Андрій Смирнов.

«Ми розуміємо, що трибунал буде in absentia ― без участі путіна, але процес може докорінно змінити хід війни. Якби колишня політична команда мала трохи більше розуму в голові, треба було б не сідати за стіл переговорів у Мінську, а тиснути на світ, щоб покарати за злочин агресії ще у 2014 році. Тоді, можливо, ми б не мали ескалації в лютому цього року. Ба більше, я вважаю, що подібні механізми дуже сильно бʼють по путіну і політичній системі країни-агресора», — зазначив він.

За його словами, путін не виїжджає з країни та «сидить у своїй клітці». Тому дістати його з росії буде вкрай складно.

На запитання про можливу видачу путіна в обмін на щось для росії Смирнов підкреслив, що змінити форму роботи трибуналу та врахувати участь фігуранта досить просто. Тому, ймовірно, якийсь механізм обміну можна спробувати придумати.

«Але поки виходимо з того, що не зможемо змусити його приїхати на трибунал», — підкреслив він.