Президент Німеччини відклав візит до Києва, але поговорив із Володимиром Зеленським по телефону

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Maik Meid / Flickr

Німецький лідер Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну — наразі сторони готують його візит.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Провів предметну та продуктивну розмову з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. Подякував Німеччині за першу систему ППО IRIS. Ми маємо розгорнути повітряний щит над Україною негайно», — зазначив Зеленський і висловив сподівання на отримання додаткових систем ППО IRIS-T, а також німецької бронетехніки, артилерійських систем тощо.

За його словами, Німеччина також допоможе Україні подолати наслідки ракетного терору.

«Готуємо візит президента Німеччини до України», — додав Зеленський.

Напередодні Франк-Вальтер Штайнмаєр відклав запланований на 20 жовтня візит до України з міркувань безпеки. За даними агенції dpa, президент Німеччини планує здійснити цей візит найближчим часом.