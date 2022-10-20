Британія заявляє, що російський літак випустив ракету біля її неозброєного літака над Чорним морем

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що російський літак випустив ракету поряд із неозброєним британським літаком, який патрулював Чорне море.

Про це пише BBC.

«Потенційно небезпечний» інцидент стався 29 вересня у міжнародному повітряному просторі, у ньому брали участь два російські Су-27 і неозброєний RC-135 Rivet Joint британських ВПС (літак цивільного типу). Один із літаків Су-27 випустив ракету в районі літака Королівських ВПС за межами його видимості. Після цього Воллес написав листа міністру оборони росії сергію шойгу.

У відповіді шойгу від 10 жовтня йдеться, що вони провели розслідування та встановили, що в російському літаку сталася «технічна несправність».

Одразу після інциденту Британія припинила своє патрулювання над Чорним морем, але тепер воно відновлене та супроводжується винищувачем.

Воллес сказав, що інцидент не розглядається як «навмисна ескалація» війни в Україні з боку російських сил.