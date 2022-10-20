ГУР Міноборони: Спецслужби росії готують теракти проти свого населення

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Російські спецслужби ведуть підготовку до вчинення терактів проти свого населення. Вони активізували поширення листівок про те, що нібито «українські диверсанти» планують вчинити теракти у росії.

Про це пише Головне управління розвідки Міноборони.

«Військкомати на території рф розповсюджують «памʼятки» для місцевих жителів, в яких звинувачують українські спецслужби в плануванні та проведенні терористичних актів проти мирного населення. Начебто «диверсанти» викладають на дорогах, лавках і в кущах заміновані телефони, гаманці, планшети. І що подібним чином можуть бути заміновані навіть дитячі речі», — зазначають у відомстві.

Там наголошують, що ця «страшилка» — дзеркальне відображення того, що роблять росіяни на тимчасово окупованих територіях України. Після звільнення там справді залишалися різноманітні заміновані предмети, побутові прилади і дитячі іграшки.

У ГУР вважають, що таким чином російські спецслужби готують підґрунтя для провокацій та звинувачення в них України.