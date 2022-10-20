«Радые Свабода» показала знімки аеродрому біля кордону білорусі з Україною, куди прибувають російські військові

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На аеродромі в Зябровці помітили скупчення російської техніки та інтенсивні інженерні роботи.

Про це свідчать супутникові знімки, опубліковані білоруською службою «Радіо Свобода».

На знімках видно, що на території аеродрому збільшилася кількість військових вантажівок, розширилася територія військового містечка, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. Також помітно потяг, який прибув з пальним.

У північній частині аеродрому будуються піщані насипи, причому пісок привозять не ззовні, а безпосередньо з карʼєрів на аеродромі. Видання зазначає, що подібні споруди у вигляді курганів можна побачити, наприклад, у військовій частині 1146 зенітно-ракетного полку, яка виконує завдання з охорони Остравецької АЕС. Там на насипах встановлені радіолокаційні станції, які використовуються для ідентифікації цілей і наведення ракет.