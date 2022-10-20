Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО вже ратифікували 28 країн-членів із 30. Лишилися Туреччина та Угорщина

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Уже 28 країн-членів НАТО із 30 ратифікували вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Залишилися лише Туреччина та Угорщина.

Про це на брифінгу 20 жовтня заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Хороша новина полягає в тому, що досі ми бачимо найшвидший процес вступу до НАТО у сучасній історії. 28 союзників уже ратифікували угоду. Ми також повинні памʼятати, що Фінляндія та Швеція зараз перебувають у зовсім іншому стані, ніж раніше, коли вони подали заявку на вступ до НАТО з більш широкою присутністю у Балтійському регіоні, Швеція та Фінляндія інтегруються до цивільних та військових структур НАТО», — пояснив він.

Столтенберг підкреслив, що у разі тиску або агресії Швеція та Фінляндія точно отримають допомогу від Альянсу.

Водночас премʼєр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що його країна разом із Фінляндією віддані угоді з Туреччиною та роблять все можливе, щоб якомога швидше виконати всі домовленості.

Наразі лише дві країни НАТО досі не ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО — це Угорщина та Туреччина.