Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО вже ратифікували 28 країн-членів із 30. Лишилися Туреччина та Угорщина
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Уже 28 країн-членів НАТО із 30 ратифікували вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу. Залишилися лише Туреччина та Угорщина.
Про це на брифінгу 20 жовтня заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
«Хороша новина полягає в тому, що досі ми бачимо найшвидший процес вступу до НАТО у сучасній історії. 28 союзників уже ратифікували угоду. Ми також повинні памʼятати, що Фінляндія та Швеція зараз перебувають у зовсім іншому стані, ніж раніше, коли вони подали заявку на вступ до НАТО з більш широкою присутністю у Балтійському регіоні, Швеція та Фінляндія інтегруються до цивільних та військових структур НАТО», — пояснив він.
Столтенберг підкреслив, що у разі тиску або агресії Швеція та Фінляндія точно отримають допомогу від Альянсу.
Водночас премʼєр Швеції Ульф Крістерссон наголосив, що його країна разом із Фінляндією віддані угоді з Туреччиною та роблять все можливе, щоб якомога швидше виконати всі домовленості.
Наразі лише дві країни НАТО досі не ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до НАТО — це Угорщина та Туреччина.
- Швеція і Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року. Усі 30 країн-членів повинні дати згоду, але Туреччина наклала вето.
- Після переговорів на саміті НАТО в Мадриді президент Туреччини Реджеп Ердоган 28 червня погодив зі своїми фінськими та шведськими колегами низку заходів безпеки, які дозволять двом скандинавським країнам просунутися в їхньому прагненні приєднатися до Альянсу. Турецькі медіа оприлюднили умови, на які погодилися Швеція та Фінляндія. Зокрема, вони зобовʼязуються співпрацювати з Туреччиною у питанні протидії тероризму й обмінюватися розвідданими. Також ці країни мають протидіяти Курдській робітничій партії, визнаній терористичною в ЄС і Туреччині, та її афілійованим організаціям.
- 4 липня країни завершили перемовини з НАТО і наступного дня підписали протокол про вступ до Альянсу. Тепер цей документ мають ратифікувати всі країни-члени НАТО — після цього Швеція та Фінляндія стануть повноправними членами Альянсу.