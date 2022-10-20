У Німеччині згорів притулок для українських біженців

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Єнс Бюттнер / dpa

У Німеччині майже повністю згорів притулок для біженців з України у муніципалітеті Грос-Стремкендорф у землі Мекленбург — Передня Померанія. Люди не постраждали.

Про це пише Spiegel.

«Зараз всі 14 мешканців змогли покинути заклад неушкодженими. Із трьома співробітниками також нічого не трапилося», — сказав речник округу Північно-Західний Мекленбург Тіно Шоманн.

Поліція також підтвердила, що загалом від пожежі врятували 17 людей. Правоохоронці вважають, що причиною загоряння став підпал. У день пожежі поліцейські уже відвідували це місце через графіті зі свастикою на вʼїзді. Точну причину зʼясує пожежна експертиза.

Одразу після пожежі мешканців переселили в інший заклад. На місці події працювали майже 120 екстрених служб і близько 20 машин швидкої допомоги.

Єнс Бюттнер / dpa

Мер міста Бловац, до складу якого входить Гросс Стрьомкендорф, Тіно Шмідт сказав, що він «шокований і засмучений». За його словами, цей готель почав приймати українців навесні. Там жили до 170 людей.

«У нас дуже хороші стосунки з біженцями від війни», — сказав Шмідт.