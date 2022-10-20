На Харківщині автомобіль рятувальників підірвався на міні. Загинули двоє людей, ще четверо поранені

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Facebook / ДСНС

В Ізюмському районі Харківщини 19 жовтня автомобіль зі співробітниками ДСНС підірвався на міні. Двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він попередив, що мінна небезпека в області залишається високою, і додав, що за добу піротехніки знешкодили 657 вибухонебезпечних предметів на деокупованих територіях Харківщини.

Також Олег Синєгубов розповів про атаки росіян. За добу 19 жовтня окупанти обстріляли Харківський, Ізюмський, Чугуївський та Купʼянський райони.

Зокрема, близько 16:00 вони били з артилерії по Вовчанську. Снаряди зруйнували магазин. Також із артилерії росіяни обстрілювали райони Гоптівки, Гряниківки, Колодязного, Красного, Огірцевого, Стрілечі, Берестового, Кислівки та Першотравневого.

Поранення отримав 78-річний мешканець Ізюмського району. Його відправили до лікарні.