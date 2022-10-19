Мін’юст США звинуватив п’ятьох росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей. Двох вже затримали

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Міністерство юстиції США висунуло офіційні звинувачення п’ятьом громадянам Росії та двом нафтотрейдерам з Венесуели. Їх звинувачують у відмиванні грошей, організації контрабанди технологій, в тому числі військових, і нафти.

Про це повідомляється на сайті Мін’юсті.

Обвинувачення за 12 пунктами оголошені росіянам Юрію Орєхову, Артему Уссу, Світлані Кузургашевій («Лана Нойманн»), Тимофію Телегіну та Сергію Тулякову. Їх пов’язують із закупками технологій для підсанкційних структур, відмиванні грошей для російських олігархів, організацій та «найбільшого у світі енергетичного конгломерату».

Орєхова на початку тижня затримали у Німеччині, а Усса — в Італії. США запросили їх екстрадицію.

Щодо нафтотрейдерів, то обвинувачення висунуті Хуану Фернандо Серрано Понса («Хуанфе Серрано») і Хуану Карлосу Сото, які були задіяні у схемі з нафтовими угодами на користь венесуельської державної нафтової компанії Petroleos de Venezuela SA (PDVSA).

Вони також займалися незаконною закупівлею військових технологій.