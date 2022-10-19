По Україні оголошено повітряну тривогу: під ракетним обстрілом Вінницька, Чернігівська та Київська області

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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про роботу ППО в області й закликав жителів залишатися в укриттях.

«Жителі Київщини! Триває повітряна тривога! Не ігноруйте її та перебувайте в укритті! В області працює ППО. Бережіть себе та будьте відповідальними», — написав він.

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що область також «під ракетним обстрілом». Він закликав людей залишатися в укриттях.

Також вибухи було чути на Чернігівщині, там сили ППО збили дві ракети, повідомили нам в ОК «Північ».

У цих областях та загалом по всій території України досі триває повітряна тривога.