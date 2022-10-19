Міністр оборони Ізраїлю та лідер опозиції виступили проти надання Україні військової допомоги

Новини

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц та лідер опозиції Біньямін Нетаньягу висловили небажання надавати Україні військову допомогу у війні з росією. Вони наполягають на продовженні гуманітарної підтримки.

Про це повідомляє The Times оf Israel.

Ганц зазначив, що країна не продає та не передає зброю для ЗСУ, але водночас продовжує надавати Україні гуманітарну допомогу.

У вівторок посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив газеті Maariv, що міністр оборони несподівано скасував довгоочікувану розмову зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Він також не пояснив причину такого рішення.

Корнійчук додав, що Україна «розчарована цим кроком» міністра.

Водночас лідер ізраїльської опозиції Біньямін Нетаньягу, партія якого «Лікуд», згідно з соціологічними опитуваннями, є фаворитом майбутніх парламентських виборів у Ізраїлі, високо оцінив «розважливий» підхід коаліційного уряду до війни в Україні. Він наголосив на великій роботі країни у питанні прийняття біженців та надання гуманітарної допомоги.

«Що стосується зброї, то завжди існує ймовірність, що зброя, яку ми постачаємо на одному полі бою, опиниться в руках іранців і буде використана проти нас», — сказав Нетаньягу.

Колишній премʼєр-міністр також додав, що побоюється, що вторгнення росії в Україну може стати потенційно всесвітнім ядерним конфліктом, що він назвав «порогом, який не переступали 77 років».