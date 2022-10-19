Росіяни близько семи годин обстрілювали Оріхів. Вісім людей дістали поранення

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Росіяни близько семи годин обстрілювали місто Оріхів у Запорізькій області. Поранень дістали вісім місцевих жителів.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«У людей поранення різного ступеня тяжкості, всіх ушпиталено. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню», — зазначив він.

Старух також повідомив, що ворожий обстріл тривав майже сім годин. Зруйновано приватні будинки, будівлю міської ради, навчальний заклад.

В Оріхові відсутнє електро- та водопостачання. Профільні служби вже працюють над відновленням мереж.

Крім того, росіяни вдарили ракетами С-300 по місту Гуляйполе. Руйнувань зазнала місцева школа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.