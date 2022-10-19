На Прикарпатті суд арештував російські активи на суму понад 150 мільйонів гривень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
В Івано-Франківській області суд арештував російські активи на суму понад 150 мільйонів гривень та ще 20 об’єктів майна, бенефіціарними власниками яких є резиденти рф.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Прокурори розслідують справу за фактами ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу).
За даними слідства, низка приватних підприємств у сфері будівництва та сільського господарства ухилилися від сплати податків. Наразі правоохоронці встановлюють можливу наявність інших активів, об’єктів нерухомості, корпоративних прав і майна, що належить росії безпосередньо або через афілійованих осіб, а також резидентам рф.
Арештоване майно перейде в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)
Від 24 лютого АРМА, відшукало активів на суму понад 21,3 млрд грн.